Para comemorar o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado em 25 de novembro, a Fundação Hemominas promove uma programação especial em suas unidades na próxima semana. Clique aqui para acessar a lista completa de comemorações.

As atividades, embora restritas devido à pandemia da Covid-19, buscam homenagear o doador que, com seu ato solidário, leva esperança a todas as pessoas que precisam do recurso para sobreviver. Além disso, alguns prédios públicos terão iluminação especial para lembrar a data. Outras unidades terão programação cultural com apresentações musicais e circenses.

Muitos hemonúcleos, hemocentros e unidades de coleta fazem a diplomação dos doadores nas categorias Diamante (que já completaram mais de 50 doações no local), Ouro (35 doações), Prata (25 doações). Além disso, unidades espalhadas por todo o estado oferecem lanche especial e presentes aos voluntários, como camisetas e brindes.

Confira a programação e agende a doação na unidade mais próxima.

Agende sua doação

Com o objetivo de organizar o fluxo de atendimento, evitando aglomerações para que as doações de sangue ocorram da forma mais segura possível, a Fundação Hemominas orienta a população para que agende o procedimento on-line ou pelo MGapp - Cidadão. Em caso de não comparecimento, o doador deve cancelar o atendimento para disponibilizar o horário a outro candidato.

Conheça condições e restrições para doação de sangue.



