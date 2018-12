Um homem foi assassinado, com vários disparos de arma de fogo, em frente a um bar no bairro Industrial, em Contagem, cidade da Grande BH. O crime aconteceu na rua Frederico Campos, no início da noite do domingo (23).

A Polícia Militar enviou uma viatura ao local que, por sua vez, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Este último, ao chegar, constatou que vítima já teria morrido.

Perícia e carro fúnebre estiveram atendendo à ocorrência, que ainda se encontra em andamento. Não há informações sobre motivação e suspeitos do crime.