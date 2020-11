Um homem, de 20 anos, está internado em estado gravíssimo no Hospital Regional de Betim, na Grande BH, após ser baleado no início da tarde deste domingo (1º). De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava caminhando junto com a companheira pela Avenida Antônio Carlos, no bairro Teresópolis, quando uma dupla que estava circulando a bordo de um Fox Prata emparelhou ao casal e efetuaram os disparos. O jovem ainda tentou fugir, mas foi alvejado, com pelo menos três tiros, sendo um deles na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares e fez o resgate do jovem, que foi encaminhado para o Hospital Regional de Betim. Segundo a direção da unidade de saúde, a vítima corre o risco de morrer. Os autores dos disparos ainda são procurados pela polícia. A motivação do crime está sendo investigada e a vítima não tem nenhum passagem criminal pela Justiça.