Um homem de 53 anos foi levado em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro Doutor Mozart Teixeira (HPS) após o imóvel dele e duas casas vizinhas serem destruídas em um soterramento em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Oitenta pessoas estão desabrigadas e 18 imóveis foram interditados.

O acidente aconteceu no bairro São Benedito, na zona leste da cidade. Segundo a Defesa Civil municipal, técnicos estavam na primeira casa que caiu, por volta das 10h30 fazendo vistoria e o imóvel começou a ceder durante a visita. Anderson Gomes, que foi resgatado, estava em outra casa, que foi parcialmente destruída.

Os técnicos informaram que a casa que estava sendo vistoriada caiu e deslizou por um barranco de 30 metros, varrendo a paisagem e chegando até a rua de baixo do quarteirão, já no bairro Santa Cândida. Gomes ficou cerca de meia hora debaixo dos escombros antes de ser encontrado.

"Os profissionais da Defesa Civil perceberam que a casa estava em estado de emergência, trincando as paredes. Na mesma hora, a Defesa Civil pediu para que todos deixassem a residência. Os moradores deste imóvel saíram a tempo, mas o destroços atingiram a outra vítima", disse o órgão.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda fez os primeiros socorros à vítima na rua, antes de levá-la ao HPS. Além do homem, três cachorros foram salvos com vida do soterramento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o tempo estava firme nesta manhã em Juiz de Fora. Contudo, nos últimos dias tem havido chuvas constantes na Zona da Mata, o que intensifica riscos geológicos em residências. A área onde o deslizamento aconteceu é considerada de risco.

"A Defesa Civil está no local monitorando a área e prestando apoio às famílias. Já estão sendo executados os serviços para liberar a Rua São José", informou a prefeitura de Juiz de Fora, por meio da assessoria de imprensa.

Ao todo, 11 moradias foram interditadas preventivamente na rua Arthur Machado Filho e outras sete na rua São José. Oitenta pessoas estão fora de casa, de acordo com a Defesa Civil.

