Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (28). De acordo com policiais do Batalhão Rotam, uma denúncia anônima relatava um local utilizado como laboratório de prepara de drogas.

Chegando no local, três pessoas fugiram pulando pelo telhado das casas vizinhas. Um deles, um rapaz de 25 anos, foi preso no momento em que tentava se esconder em uma dessas casas.

No local foram apreendidos 703 pinos de cocaína, uma sacola plástica com a mesma droga, 17 buchas de maconha, craque, um revólver calibre 32, além de liquidificador e uma balança usados no preparo das substâncias.

Aos policiais, o suspeito confessou que era dono da droga e que traficava no bairro há dois anos.

Conforme a PM, o homem já foi preso por tráfico. O caso foi encaminhado para a Central Estadual do Plantão Digital.

