Após uma denúncia anônima, um homem de 59 anos foi preso, nessa segunda-feira (3), em Delta, no Triângulo Mineiro, suspeito de maus-tratos, cárcere privado e lesão corporal contra os dois netos. As crianças eram mantidas presas dentro de casa e espancadas nas pernas. Segundo vizinhos informaram à Polícia Militar, o avô saía de casa e mantinha os netos sem alimentação, além de sufocá-los durante as surras.

As vítimas, um menino de 7 anos e uma menina de 9 vivem com o avô. O suspeito contou à Polícia Militar (PM) que as agredia porque elas faziam bagunça. Um vizinho da família foi quem denunciou o caso, após moradores do bairro escutarem gritos das crianças e notarem que elas não eram vistas circulando nas ruas do entorno.

Ao ser preso, o homem contou que usava um cinto para bater nas pernas dos irmãos, e negou que os mantinha sem comida. Contudo, as duas crianças contaram que o avô saía constantemente de casa e que estavam há horas sem se alimentar, o que era corriqueiro. O menino contou que era sufocado pelo suspeito sempre que reclamava das condições em que estava sendo criado.

No momento em que foi preso, além do cinto de couro, o homem estava com uma facão na cintura. Os vizinhos contaram que a arma branca era usada para ameaçar as crianças, mas o suspeito, por sua vez, disse que passou a portar o facão porque foi agredido por um morador do bairro, de 14 anos, que questionou a forma como avô criava os dois netos.

O Conselho Tutelar de Delta está acompanhando o caso e as duas crianças estão sob a guarda de conselheiros, até que a Justiça defina qual será o destino dos menores. O suspeito foi levado para uma delegacia de Polícia Civil em Uberaba, que investigará o caso.

