Um homem de 34 anos foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (15) após ser flagrado dirigindo um veículo com a placa adulterada com fita isolante. O caso aconteceu na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha.

O motorista foi abordado durante uma ronda e, ao se aproximarem do veículo, os agentes perceberam o uso grosseiro de fita isolante nos números e letras das placas traseira e dianteira. O que o homem não esperava é que o número escolhido para forjar a placa corresponde à placa de um Ford Ka furtado em 2012 em São Paulo.

Questionado, o homem negou ter sido responsável pela falsificação. No entanto, durante a inspeção no veículo, foram encontrados rolos da fita usada. Com o material, ele acabou confessando que falsificou a placa para evitar multas ao longo da viagem que fazia, com destino a Maceió, em Alagoas.

O veículo foi apreendido e o motorista foi levado à Polícia Civil de Teófilo Otoni.