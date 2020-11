Um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro Taquaril, região Leste de Belo Horizonte, foi preso pela polícia no fim da manhã deste domingo (1º). A prisão ocorreu durante uma operação policial realizada na região. Durante as buscas, os militares apreenderam aproximadamente 12 kg de entorpecentes, entre maconha e cocaína, que estavam em poder do suspeito.

A polícia chegou até ele após receber denúncias de moradores de que um imóvel, localizado no Beco São João Batista, era usado pelo homem para realizar a venda das drogas. Ao chegar no local, os militares encontraram o jovem de 23 anos e, durante as buscas, acharam a droga escondida dentro de uma mochila em um barraco abandonado, no mesmo quintal onde está a casa do suspeito. Os policiais encontraram oito barras de cocaína, uma de maconha, 128 pinos de cocaína e 128 buchas de maconha. Em depoimento à polícia, o suspeito disse que o material pertence a uma mulher e que ele atuava apenas como intermediário no tráfico.

O suspeito e o material entorpecente apreendido foram levados para a Central de Flagrantes 1, no bairro Floresta, região Leste da capital, onde a ocorrência foi registrada.