O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na manhã do domingo (14), para conter um incêndio em área verde do bairro João Paulo II, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

De acordo com o relato de testemunhas, um homem teria ateado fogo no local e as chamas rapidamente atingiram um abacateiro.

Os militares conseguiram contornar o problema e realizaram o rescaldo. Não há vítimas.