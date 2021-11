Um homem de 30 anos acabou morrendo após tentar fugir de um ataque de abelhas na tarde de sábado (30), em Brasilândia de Minas, no Noroeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele pulou em um lago de uma fazenda para fugir dos insetos, mas acabou se afogando e sendo atacado por piranhas.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem e mais dois amigos pescavam no lago quando foram supreendidos por um enxame e pularam na água para conter as picadas. Dois amigos conseguiram sair nadando em seguida, mas o homem não conseguiu alcançar.

No domingo (31), quando os Bombeiros retomaram as buscas para tentar localizar o corpo, ele foi encontrado há cerca de 4m da margem do lago, com vários membros dilacerados pelos animais.

A vítima foi retirada em uma posição típica de afogamentos, vestido com camiseta, calça e meias, mas sem os sapatos.

Sem vestígios de crime, a perícia foi acionada, mas decidiu não comparecer. O corpo do homem foi deixado aos cuidados da família.

Em divulgação, a corporação alertou a população sobre o risco de afogamentos e deu algumas dicas. Veja:

Nunca nade sozinho

Se ingerir bebida alcoólica, não entre na água

Permaneça próximo à margem

Nunca salte de locais elevados para dentro da água

Não faça brincadeiras de mal gosto

Obedeça as orientações dos bombeiros ou dos salva-vidas

Evite fazer refeições pesadas antes de entrar na água

Não deixem as crianças sozinhas

