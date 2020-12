Um homem morreu e uma pessoa ficou ferida após um grave acidente na BR-381, em Governador Valadares, na região do Rio Doce. O acidente aconteceu na noite deste sábado, quando duas carretas bateram de frente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos veículos morreu no impacto da batida entre as carretas. A vítima, que não teve o nome revelado, tinha 45 anos.

Ainda segundo os Bombeiros, o motorista da outra carreta ficou preso à cabine, mas foi retirado pelos militares. Ele sofreu apenas cortes e escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhou o homem a um hospital de Governador Valadares. O estado de saúde é estável e ele não corre o risco de morrer.