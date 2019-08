Um homem de 25 anos morreu após ser golpeado com uma faca no peito pelo marido da ex-mulher. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (15), na cidade de Santa Fé de Minas, no Norte do Estado, e foi desencadeado pela tentativa da vítima de beijar a mulher à força.

Segundo a Polícia Militar, a vítima já havia sido casada com a mulher, mas o comportamento violento, inclusive com histórico de agressão registrado na polícia, levou a mulher, de 24 anos, a se separar. O rapaz se mudou da cidade e voltou recentemente, há cerca de um mês, e desde então tem tentado reatar o relacionamento.

À polícia, ela contou que ele a seguia por todos os lugares e não foi diferente no dia do crime. Ela e o marido, de 28 anos, foram para a fazenda de alguns parentes nos arredores da cidade para fugir da perseguição do ex-companheiro dela. O homem foi até onde eles estavam e tentou beijar a ex à força.

O marido dela, então, tentou impedi-lo e eles começaram a brigar, até que o marido pegou uma faca e golpeou uma vez o peito do ex. A vítima chegou a ser levada para atendimento médico, mas morreu antes de chegar ao pronto-socorro.

O suspeito fugiu e até a publicação desta reportagem não havia sido encontrado pela polícia.

