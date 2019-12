Um rapaz de 20 anos foi preso nesta terça-feira (24) suspeito de assaltar um posto de combustível no bairro Santa Branca, na região da Pampulha.

O frentista contou à Polícia Militar que o suspeito chegou como um cliente comum e pediu que ele colocasse R$ 20 de combustível e, depois, chamou o funcionário para perto e anunciou o assalto, simulando uma arma para exigir dinheiro e objetos pessoais.

O homem levou R$ 145 provenientes das vendas no posto, além dos R$ 20 do combustível colocado, e fugiu no sentido Venda Nova. A PM, já com informações sobre o suspeito e o veículo, conseguiu encontrá-lo e prendê-lo em Venda Nova.