O Corpo de Bombeiros socorreu, na noite deste sábado (1) um homem de 50 anos que bateu com o carro em um caminhão na avenida Presidente Carlos Luz, no bairro Alto Caiçaras, na região Noroeste de Belo Horizonte. Com suspeita de traumatismo craniano, a vítima foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região hospitalar da cidade.

Segundo o órgão, a vítima ficou presa às ferragens dos veículos. O carro em que ele estava ficou parcialmente esmagado durante o acidente. Os militares gastarem cerca de meia hora para fazer o atendimento.

A vítima não teve a identidade revelada. Técnicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levaram o homem para o HPS, onde ele foi internado. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) não divulga o estado de saúde de pacientes.

O material que sobrou dos veículos já foi rebocado e a Polícia Civil fez perícia técnica para investigar as causas do acidente. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) teve que cortar a luz em parte da região para reparos na rede da via, já que fios foram arrancados.

