Um homem suspeito de cometer diversos assaltos a prostitutas que trabalham na avenida Afonso Pena, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi preso nesta terça-feira (11). Conhecido como "Visitante da HB20", o homem de 32 anos foi reconhecido por policiais que faziam patrulhamento na avenida, durante esta madrugada.

O "visitante", como as garotas de programa o identificavam, já estava sendo procurado há quatro anos. Apesar de diversos relatos das vítimas de que ele extorquia dinheiro delas mediante violência, só duas ocorrências foram formalizadas à PM, pois, segundo a instituição, as mulheres se sentem envergonhadas em fazer a queixa.

Nos dois boletins formalizados, as mulheres contam que o suspeito agia da mesma forma. Abordava as vítimas na Afonso Pena, durante a madrugada, e solicitava o programa. Ele seguia então para um local ermo, onde praticava sexo com as mulheres e, sem seguida, as ameaçava de morte, exigindo celulares, dinheiro e objetos de valor.

O homem era descrito pelas garotas de programa como claro, com traços orientais e sempre portava um crachá escrito "visitante". Num dos casos, ocorrido em janeiro deste ano, ele chegou a se apresentar com o nome e sobrenome verdadeiro à prostituta que foi roubada.

Com o suspeito, a polícia encontrou o crachá utilizado enquanto os crimes eram cometidos, um canivete e uma arma de choque. Ele foi reconhecido pelas vítimas e não soube explicar porque estava com as armas.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes 2 (Ceflan), no bairro Floresta, na região Leste de BH. A PM solicita que outras prostitutas que tenham sido vítimas do "Visitante da HB20" procurem qualquer delegacia da Polícia Civil para denunciá-lo.

Leia Mais:

Garota de programa é estuprada e ameaçada de morte a caminho de motel, em BH

Suspeitos de assaltar motoristas de aplicativo são presos em Contagem

Mulher é mantida em cárcere privado em Sete Lagoas por homem que conheceu pelo Facebook