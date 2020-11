Um homem foi preso em Belo Horizonte durante a madrugada deste sábado (7) após tentar colocar fogo em uma guarnição da Polícia Militar no bairro Santa Efigênia, região Leste da capital.

De acordo com a PM, militares foram até a uma casa, localizada na avenida Mem de Sá, para atender uma ocorrência em que uma mulher estava sendo ameaçada de estupro pelo suspeito. Ao chegarem ao imóvel, os policiais foram surpreendidos pelo homem que partiu para agredir os militares, primeiro com um pedaço de madeira e depois jogando álcool e ateando fogo.



Após o ato, o suspeito correu para o imóvel e começou a incendiar o local. Os militares conseguiram retirar o homem da casa e o prenderam em flagrante. As chamas foram controladas pelos policiais e por populares que estavam no local.

O suspeito foi levado pela polícia para o Hospital Pronto-Socorro João XXIII, aonde permanece internado. O estado de saúde do homem não foi divulgado.