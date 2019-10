Uma mulher de 53 anos foi morta a tiros dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (17), em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os suspeitos, segundo a companheira dela, de 31 anos, afirmaram ser policiais antes de cometer o crime.

A Polícia Militar foi chamada ao local pela mulher, que contou que as duas estavam na sala de casa quando ouviram pessoas batendo na porta e dizendo serem policiais. Antes que pudessem atender, os suspeitos, que tinham vozes masculinas, arrombaram a porta e entraram na casa disparando contra a vítima.

A testemunha ainda afirmou que não conseguiu ver os rostos dos suspeitos porque se escondeu em um quarto logo que eles arrombaram a porta. Depois, após perceber que os suspeitos haviam fugido, foi até a casa do irmão da vítima pedir ajuda.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e constatou vários tiros no corpo da mulher, principalmente na cabeça. A PC ainda informou que já foi instaurado um inquérito para apurar a autoria, a motivação e a dinâmica do crime.