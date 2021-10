Vinte e cinco mulheres que tiveram os seios mutilados durante o tratamento do câncer de mama, e que aguardavam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para cirurgias de reconstrução, farão o procedimento gratuito no Hospital da Baleia, na região Leste de Belo Horizonte. Desta segunda-feira (4) até terça (5), a unidade de saúde realiza um mutirão para implantes de silicone.

A ação ocorre em homenagem ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização do tratamento contra o câncer. As selecionadas para o mutirão, de acordo com a direção do hospital, são carentes e há meses aguardavam na fila de saúde pública.

As próteses serão doadas pela empresa Motiva Implantes e as cirurgias de reconstrução mamária serão realizadas pela equipe da Cirurgia Plástica da unidade de saúde.

