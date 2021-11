Para contribuir com a prevenção do segundo tumor que mais acomete os homens, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), realizará no próximo sábado (27), das 8h às 12h, um mutirão gratuito para rastreio do câncer de próstata.

Não é necessário fazer inscrição. Basta apenas chegar ao local com a carteira de identidade. O exame é realizado por meio da coleta de sangue e a ação acontecerá no primeiro andar do hospital, na entrada dos consultórios.

Serão disponibilizados 150 testes. Os resultados dos primeiros 100 exames ficarão prontos em 20 minutos, e quem apresentar alteração será imediatamente encaminhado para uma avaliação gratuita com um urologista.

Os demais exames serão concluídos dentro de três horas e, no caso de suspeita da doença, a avaliação será agendada com o urologista ao longo da semana seguinte, também de forma gratuita.

