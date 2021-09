O Hospital das Clínicas da UFMG vai realizar, neste sábado (25), a ‘Carreata pela doação de órgãos'. O evento acontece das 9h às 10h30 e vai contar também com apresentação da banda do Corpo de Bombeiros. Interessados em participar devem fazer a inscrição gratuita no sympla para que não haja aglomeração no dia.

A carreta faz parte da celebração da campanha ‘Setembro Verde’, criada para contribuir com as doações de órgãos e tecidos no país e que faz referência ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado na segunda (27).

Os bombeiros vão conduzir o trajeto. O ponto de partida será no Campus Saúde da UFMG, na avenida Professor Alfredo Balena, 190, no Santa Efigênia, região Centro-Sul.

Doação de órgãos

Segundo o relatório da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), divulgado no início de agosto, a taxa de notificação de potenciais doadores de órgãos aumentou 13% no primeiro semestre de 2021, período que registrou mais de 10 mil transplantes no país, mas é necessário mais.

Para Moara Martins, mãe de Nicolas de 10 anos, que em 2015 foi submetido a um transplante de medula óssea no HC, a doação significa esperança. “Ninguém da família era compatível, mas encontramos no banco do Redome cinco potenciais doadores, por isso a importância da doação. Quem aguarda não deve desistir nunca, ter esperança sempre, fé em Deus e acreditar”, contou Moara.

Percurso completo:

Campus Saúde, Alfredo Balena, Carandaí, Guajajaras, João Pinheiro, contorna Praça da Liberdade, desce Av Brasil, Francisco Sales e retorna ao Campus Saúde.

Participantes ganharão um kit com camiseta, máscara personalizada e squeeze.

Confira a programação:

9h às 9h30: entrega dos kits (por veículo)

9h30 às 10h: deslocamento para a carreata

10h às 10h30: apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar com soltura de balões verdes

Seminário



Após o evento, o Hospital das clínicas realizará seminário gratuito e on-line com a temática ‘Doação de Órgãos, Células e Tecidos para Transplantes’ entre 27, 28 e 29 deste mês. Para se inscrever basta acessar este link.



