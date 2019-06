Uma idosa de 72 anos foi encontrada morta em seu apartamento, no bairro Vista do Sol, na região Nordeste de Belo Horizonte, na noite do sábado (7). Ela tinha um corte no pescoço. Principal suspeito, o companheiro da vítima, encontra-se foragido. Não há informações sobre a motivação do crime.

O filho da vítima, de 44 anos, foi até a residência da mãe, após tentar contato por diversas vezes via telefone e não receber resposta.

No local, perguntou a uma vizinha se ela teria visto a genitora nos últimos dias. Ela informou que não a via há algum tempo, mas que o namorado teria deixado o apartamento por volta das 6h da quinta-feira (6).

Depois de chamar pela mãe e não ser atendido, o filho decidiu desparafusar a grade anterior à porta. Para a sua surpresa, a porta estava apenas encostada.

Ao entrar no apartamento, ele a encontrou estendida no chão do box do banheiro, coberta com um plástico. Então, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou a morte. Polícia Militar, equipe de homicídios e peritos também estiveram no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e a ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia Civil, da regional Leste de BH.