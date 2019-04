Um idoso de 73 anos foi morto com duas facadas no tórax na noite do sábado (13), no bairro Vila Imbiruçu, em Betim, cidade da Grande BH. A Polícia Militar foi acionada quando ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis, já em óbito.

De acordo com informações da família, ele foi atingido no bar em que era proprietário. A esposa teria ouvido da sua residência, no andar superior ao estabelecimento, quando a confusão aconteceu.

Contudo, quando o marido subiu as escadas que davam acesso à casa, caiu no último degrau, já sem conseguir falar. Os filhos do casal confirmaram a versão da mãe. Ninguém soube informar se o homem fora ameaçado ou possuía desavenças pessoais.

Não há informações de suspeitos ou possível motivação do crime. O caso está sob investigação na 8ª Delegacia de Homicídios.