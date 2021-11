Um idoso de 72 anos morreu após ser atropelado por um homem que empinava a moto que conduzia no bairro Shopping Park, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde desse domingo (31).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, o idoso foi encontrado já sem vida na via e apresentava traumatismo craniano grave, com exposição de massa encefálica. O motociclista fugiu sem prestar socorro à vítima.

Além dos bombeiros, a perícia da Polícia Civil também esteve no local. Uma funerária foi acionada para remover o corpo.

Os militares informaram que apuram as circunstâncias e quem foi o autor do atropelamento.

