⛪ A igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, na região Central de Minas, ganhou a decoração de tapetes devocionais de lascas da serragem para o feriado de Corpus Christi desta quinta-feira (3).



A homenagem foi confeccionada por servidores da prefeitura durante a madrugada.

Além da São Francisco de Assis, os tapetes também foram produzidos no adro da Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Antes da pandemia, boa parte do centro histórico era enfeitada com cerragem para a passagem da procissão.

A próxima celebração na igreja acontece às 19h, com um número de fiéis reduzido e obedecendo todos os protocolos para conter a Covid-19.

