A Fundação Clóvis Salgado (FCS), por meio do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart), abriu inscrições para cursos regulares com início neste segundo semestre de 2021, com aulas on-line pela plataforma Cefart Virtual e atividades presenciais pontuais nas unidades do Cefart no Palácio das Artes e no Cefart Liberdade.



Todo o processo seletivo será feito virtualmente e de forma gratuita, com prazo de inscrições até a próxima terça-feira (31/8).

Serão oferecidas 185 vagas no processo seletivo para este segundo semestre de 2021, distribuídas entre oito cursos gratuitos das escolas de Artes Visuais, Música, Dança e Teatro.

- Escola de Artes Visuais: 120 vagas, distribuídas entre os cursos de Arte e Educação (30), Curadoria (30), Expografia (30) e Assistente de Produção Cultural (30);

- Escola de Dança: 15 vagas para o Curso Preparatório Técnico;



- Escola de Música: 40 vagas, distribuídas entre o Curso de Regência de Bandas (20) e o Curso de Musicalização para Adultos (20);

- Escola de Teatro: dez vagas para o Curso Laboratório de Investigação Cênica (10).

O calendário completo, os formulários de inscrição e os editais referentes a cada área de atuação estão na página do Processo Seletivo 2021/2, no site da FCS.

As aulas serão ministradas na modalidade híbrida, com atividades presenciais pontuais, evoluindo gradativamente para encontros presenciais a partir de novas sinalizações das autoridades sanitárias para as instituições de ensino.

Inscrição e matrícula

Para realizar a inscrição, o candidato deve preencher o formulário do curso de seu interesse, disponível no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br). Não há taxa. Para dúvidas a respeito do edital, os interessados podem enviar e-mail para cefart@fcs.mg.gov.br ou entrar em contato pelos números de Whatsapp (31) 99400-1347 e (31) 99400-1341 (das 9h às 17h).

As provas específicas de cada curso serão realizadas a partir de 9/9, e o resultado final será publicado no site da FCS, a partir das 18h, em 4/10 (cursos de Dança, Teatro e Música) e 14/10 (cursos de Artes Visuais)

No momento da matrícula, os candidatos aprovados deverão entregar a documentação conforme previsto no edital. As aulas remotas serão realizadas por meio de plataformas eletrônicas.

(*) Com informações da Agência Minas



