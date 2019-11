Ainda dá tempo de se candidatar à Corte Real Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2020. O fim do prazo para as inscrições foi prorrogado para esta sexta-feira (22). O concurso irá eleger o Rei, a Rainha e a Princesa da folia oficial da capital. Os candidatos ao trono podem se inscrever, de forma, presencialmente na sede da Belotur (rua da Bahia, 888, Centro – 7º andar) de 10h às 14h ou de 15h às 18h.

Os eleitos terão uma agenda intensa até o fim do período carnavesco na capital. Além disso, a Corte Momesca deve se colocar à disposição para realizar até 15 apresentações ao longo do ano de acordo com direcionamentos da Belotur.

Pré-requisitos

Para se inscrever, além de ser apaixonado pelo samba e pela folia, os interessados em fazer parte da Corte Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2020 precisam ser brasileiros, residentes em Belo Horizonte, ter no mínimo 18 anos e o primeiro grau completo. Não poderão participar os ganhadores do concurso entre os anos de 2017 e 2019, nem pessoas que tenham vínculo com qualquer órgão da administração direta ou indireta da Prefeitura de Belo Horizonte.

A Corte Momesca do Carnaval 2019

Inscrição

No ato da inscrição os candidatos devem apresentar cópias e originais dos documentos:

- Carteira de identidade;

- CPF;

- Comprovante de residência;

- Certificado ou declaração de escolaridade;

- Número de inscrição no INSS/PIS, PASEP ou NIT;

- Atestado de bons antecedentes;

- Atestado médico de aptidão física,

- Atestando ótimas condições de saúde

- Declaração, de próprio punho, informando não ser servidor público e não possuir vínculo com qualquer órgão da administração direta ou indireta da Prefeitura de Belo Horizonte.

Julgamento

No concurso, os candidatos serão julgados por uma comissão formada por cinco jurados indicados pela Belotur. Serão avaliados os seguintes quesitos: comunicação, simpatia e espírito carnavalesco; samba no pé; desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão e elegância. O figurino utilizado pela Corte durante o mandato fica para os vencedores.

Premiação

A premiação para Rei e Rainha eleitos é de R$ 12 mil e, para a Princesa eleita, R$ 9 mil.

Confira os detalhes das inscrições nos regulamentos:

- Concurso de Rainha e Princesa

- Concurso de Rei Momo

Leia mais:

Carnaval 2020 em BH: cadastramento para ambulantes começa nesta segunda