Jovens, adultos e crianças com deficiência intelectual terão atendimentos oftalmológicos e óculos gratuitos nesta quinta (28) e sexta-feira (29). Ofertados pela organização sem fins lucrativos, o Instituto Mano Down, em parceria com o programa social 'Luz pra Vida', que busca levar serviços oftalmológicos para os mais necessitados.

Já houve uma seleção dos integrantes do instituto que não têm condições financeiras para pagarem um exame oftalmológico, mas ainda há vagas na lista de espera. A ação será realizada na sede da instituição que fica localizada na Rua Japão, 180, Alto Barroca, em Belo Horizonte. Serão 60 consultas por médicos especialistas na área.

Após a consulta, se houver necessidade dos pacientes usarem óculos será oferecido gratuitamente pela patrocinadora da ação 'Supremo Carnes'.



Para o presidente e fundador do instituto Mano Down, Leonardo Contijo, a ação tem grande relevância pelo fato de as pessoas com síndrome de Down têm mais probabilidade de apresentar problemas de visão.

"Estudos e pesquisas mostram que muitas pessoas com síndrome de Down podem ter problemas de visão, desde estrabismo, cataratas, dificuldades para enxergar, entre outras questões. Muitas delas são facilmente resolvidas com o uso correto de óculos, e isso impacta muito no desenvolvimento e na autonomia deles. Por isso, a importância de ações como essa, para dar oportunidade para as famílias que não têm condições financeiras.", explicou



