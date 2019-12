Com 1793 registros, João Miguel foi o nome mais escolhido para registrar crianças em Minas em 2019. O nome subiu sete posições em relação que estava no ano passado, quando figurou no oitavo lugar da lista, e também foi o segundo colocado no ranking nacional neste ano. Os dados são do portal da transparência do Registro Civil

Enzo Gabriel foi o vice-campeão em Minas, mas levou a melhor na lista de nomes mais registrados no Brasil pelo segundo ano. O nome foi o mais registrado também em 2018. Em terceiro lugar, Maria Cecília aparece com 1308 registros no Estado.

A opção de juntar dois nomes para registrar as crianças foi altamente escolhida no Estado em 2019. Os dez primeiros nomes da lista são compostos.

Nacional

A lista de nomes mais registrados no Brasil em 2019 foi encabeçada novamente por Enzo Gabriel. O nome, com 16672 registros em 2019, também foi o campeão em 2018 e apareceu em segundo lugar em 2017. Em seguida, outros dois nomes compostos: João Miguel, com 15082 registros e campeão em Minas, e Maria Eduarda, com 12063.

A tendência dos nomes compostos também aparece na lista nacional, na qual oito dos dez primeiros colocados têm duas palavras. O nome Gabriel foi dos mais utilizados como segundo nome, estando no primeiro colocado e em outros quatro da lista de 50. O nome sozinho foi o 22º colocado entre os mais usados.

Confira os 50 nomes mais registrados no Brasil em 2019:

1 - ENZO GABRIEL

16672 registros

2- JOAO MIGUEL

15082 registros

3 - MARIA EDUARDA

12063 registros

4 - PEDRO HENRIQUE

11103 registros

5 - MARIA CLARA

10751 registros

6 - MARIA CECILIA

9570 registros

7 - MARIA JULIA

9448 registros

8 - MIGUEL

9436 registros

9 - MARIA LUIZA

9132 registros

10 - ARTHUR

8525 registros

11 - ANA CLARA

8452 registros

12 - MARIA ALICE

8388 registros

13 - JOAO PEDRO

8372 registros

14 - ANA JULIA

8232 registros

15 - HELENA

7765 registros

16 - HEITOR

6829 registros

17 - ALICE

6660 registros

18 - JOAO LUCAS

6557 registros

19 - DAVI LUCAS

6543 registros

20 - MARIA VITORIA

6059 registros

21 - DAVI LUCCA

6010 registros

22 - GABRIEL

5875 registros

23 - LAURA

5794 registros

24 - MARIA HELENA

5674 registros

25 - ANA LAURA

5623 registros

26 - JOAO GUILHERME

5508 registros

27 - BERNARDO

5487 registros

28 - DAVI

5332 registros

29 - JOAO GABRIEL

5264 registros

30 - ANA LUIZA

4955 registros

31 - VALENTINA

4885 registros

32 - ARTHUR MIGUEL

4809 registros

33 - SAMUEL

4492 registros

34 - MARIA VALENTINA

4429 registros

35 - ANA BEATRIZ

4416 registros

36 - THEO

4283 registros

37 - ARTHUR GABRIEL

4232 registros

38 - LORENZO

4162 registros

39 - ANA VITORIA

4025 registros

40 - HELOISA

3908 registros

41 - MARIA FERNANDA

3596 registros

42 - PEDRO

3555 registros

43 - MARIA LUISA

3521 registros

44 - LUCAS GABRIEL

3521 registros

45 - JULIA

3407 registros

46 - ANTHONY GABRIEL

3393 registros

47 - SOPHIA

3343 registros

48 - LUCAS

3326 registros

49 - LORENA

3311 registros

50 - MANUELA

3272 registros