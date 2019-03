O trânsito na região do Mineirão sofrerá alterações nesta quarta-feira (20) em função da partida entre Cruzeiro e Caldense, pelo Campeonato Mineiro. Uma linha especial do Move e intervenções no tráfego de veículos serão implementadas pela BHTrans.

A partir das 18h30, os torcedores que forem de ônibus ao estádio terão à disposição a linha 55 – MOVE Mineirão, saindo da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B – avenida Santos Dumont), sentido Praça da Estação. A linha sai com intervalos de 15 minutos e a última viagem para o estádio deixa a estação às 21h. Na volta, os ônibus sairão do Mineirão conforme a demanda, a partir das 22h30. O preço da passagem é R$ 4,50 e o pagamento poderá ser feito também com o Cartão BHBus.

A linha 55 (MOVE Mineirão) contará com embarque e desembarque na área Central, na Estação Rio de Janeiro (localização à avenida Santos Dumont, 480) e ao longo da avenida Presidente Antônio Carlos, operando nas Estações Senai (avenida Antônio Carlos, 580), São Francisco (avenida Antônio Carlos, 3.720) e UFMG (avenida Antônio Carlos, 6.700). Na região do estádio, os torcedores vão desembarcar perto do portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão, na avenida C.

Trânsito

As intervenções no trânsito no entorno do Mineirão começaram nessa terça-feira (19), quando foram implantadas reservas de área no anel interno e logo a seguir no anel externo do estádio para garantir a fluidez do trânsito.

Na tarde desta quarta-feira (20), também serão realizados os fechamentos e interseções do entorno cinco horas antes do início do jogo. Devido à mudança de circulação na pista interna da avenida Antônio Abraão Caram, para facilitar o acesso ao estacionamento, será interditado o cruzamento da avenida Coronel Oscar Paschoal com avenida Antônio Abraão Caram. Haverá, ainda, inversão da rua Rebelo Horta.

Outras linhas de ônibus com acesso ao Mineirão:

Linha MOVE 51 (Estação Pampulha/ Centro/ Hospitais - Paradora);

Linha MOVE 63 (Estação Venda Nova/ Lagoinha);

Linha MOVE 64 (Estação Venda Nova/ Assembleia via Carlos Luz);

Linha MOVE 5250 (Estação Pampulha/ Betânia);

Linha MOVE 6350 (Estação Vilarinho/ Estação Barreiro Via Anel);

5106 – (Bandeirantes/ BH Shopping);

5401 (São Luiz/ Dom Cabral);

Circulares 503 e 504 (Santa Rosa/ Aparecida/ São Luís);

Suplementares 51 (Circular Pampulha), 53 (Confisco/ Pampulha/ São Gabriel), 54 (Dom Bosco/ Shopping Del Rey).