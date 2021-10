Um homem de 24 anos foi executado, na noite deste sábado (2), com sete tiros no bairro Jardim dos Comerciários, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima passeava com dois cachorros no momento do assassinato.

Testemunhas informaram à polícia que o jovem estava com os animais andando pela rua Sérgio Felipe da Silva quando foi abordado por dois homens que trafegam no local em uma motocicleta. Logo em seguida, o garupa sacou uma arma e atirou diversas vezes contra o rapaz.

Os suspeitos fugiram logo após o crime. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e constatou o óbito no local. A Polícia Militar acredita que a motivação do crime tenha ligação com o tráfico de drogas.

O rapaz assassinado já tinha passagens pela polícia com envolvimento em crimes, segundo a PM. Em depoimento aos militares, testemunhas afirmaram que a vítima matinha contato com traficantes da comunidade Aglomerado do Índio e que supostamente teria dívidas com os criminosos.

