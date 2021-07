Pessoas com mais de 18 anos e sem comorbidades poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Juiz de Fora, a partir do dia 29 deste mês.

O novo calendário da campanha de imunização, divulgado nesta sexta-feira (16), mantém a cidade adiante da maioria dos municípios do Estado na imunização por faixa etária - além de ser, proporcionalmente, a segunda cidade de Minas que mais vacinou entre aquelas que têm, pelo menos, 200 mil habitantes.

A vacinação deste público será realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Sport Club Juiz de Fora, no Círculo Militar, no Departamento de Saúde do Idoso (DSI) e no Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal.

Confira o calendário completo:

Além da imunização por faixa etária, seguem sendo disponibilizados imunizantes para grávidas, puérperas e lactantes. Todas as pessoas de idade superior à faixa etária de vacinação do dia podem ir a qualquer um dos pontos para buscar pela dose.

Contra-indicação

Em respeito às novas datas de imunização, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esclarece que, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, as vacinas contra a Covid-19 não estão indicadas para menores de 18 anos de idade.

A instituição ainda informou que segue as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação que, até o momento, não recomenda a vacinação para menores de 18 anos de idade.Outras informações sobre este critério podem ser conferidas neste link.

Vacinômetro

Até o momento, 395.761 doses da vacina foram aplicadas em moradores da cidade, sendo que 278.621 receberam a primeira dose e 117.170 foram contemplados com a segunda ou dose única. A média móvel de casos confirmados teve uma queda de 6,90% nas últimas duas semanas, assim como o número de óbitos, que diminuiu em 8,6% diante das imunizações.

Boletim

Até quinta-feira (15), a cidade registrou 39.762 casos de Covid-19 além de 1.836 óbitos. Os casos suspeitos são de 95.093.

