O cortejo do Tchanzinho Zona Norte, que está desfilando no entorno do Mineirão, na Pampulha, homenageou o Juventude Bronzeada, bloco que cancelou o desfile que faria na segunda-feira (24).

Ambos os grupos tiveram problemas com carros de som após impasse com a Polícia Militar (PM) esta semana. O Tchanzinho, contudo, junto de outros blocos, conseguiu alugar um trio para sair.

No meio do trajeto percorrido neste sábado (22) os animadores do Tchanzinho lembraram a situação enfrentada pelos organizadores, lembrando da força do Juventude.

“Vários blocos fazem o Carnaval de Belo Horizonte e aqui mandamos um salve ao Juventude Bronzeada”, falou o animador, ovacionado pelo público.

O desfile nas avenidas Abrahão Caram, Coronel Oscar Paschoal e. Carlos Luz segue tranquilo. Não foram registradas ocorrências, segundo PM e Guarda Municipal.

Não há estimativa de público.