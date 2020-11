Um lobo-guará foi capturado pelo Corpo de Bombeiros no Condomínio Alphaville, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com moradores, o animal silvestre estava nadando na Lagoa dos Ingleses, próximo a um clube particular, quando foi avistado. Assustados, eles saíram do local e acionaram os bombeiros para fazer o resgate.

Logo após ser flagrado pelos frequentadores do clube, o lobo-guará fugiu para dentro de um imóvel próximo ao local. Os agentes, acompanhados de um médico veterinário, conseguiram dominar e capturar o animal, que teve de receber tranquilizantes para ser retirado do clube.

O Corpo de Bombeiros confirmou que o lobo-guará não estava ferido e que será liberado na região da Serra do Rola Moça, conforme orientação do veterinário, local de habitat natural do animal silvestre.

Veja galeria de imagens feita pelo Corpo de Bombeiros: