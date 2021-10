Um acidente entre dois carros matou mãe e filho na BR-267, entre os municípios de Cambuquira e Lambari, no Sul de Minas Gerais, na madrugada deste sábado (30). Segundo informações, as vítimas tinham 28 e 8 anos, respectivamente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo em que as vítimas viajavam atravessou a pista a bateu de frente com um caminhão que seguia em sentido contrário. No automóvel ainda estavam o pai e mais uma filha do casal, de 6 anos, que ficaram feridos, mas foram socorridos com vida. Eles foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidente em Uberlândia

Já em Uberlândia, no Triângulo, um homem de 52 anos morreu após o carro em que viajava bater de frente com um táxi, na rodovia MGC-452. O acidente aconteceu na manhã deste sábado.

Os bombeiros disseram que os ocupantes do automóvel que seguia de Araxá para Uberlândia constataram problemas mecânicos no veículo e, para seguir viagem, foram acionados um guincho e um táxi.

Durante o trajeto, o táxi que levava a família bateu de frente com um carro que seguia no sentido oposto. O condutor do outro veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o taxista ficou preso às ferragens e teve que ser retirado com a ajuda dos socorristas.

Ele foi levado para Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Já as quatro pessoas da mesma família que estavam no táxi também sofreram ferimentos e foram encaminhadas para uma unidade de saúed também na cidade.

Por conta do acidente, a rodovia MGC-452 ficou interditada nos dois sentidos durante parte da manhã.

