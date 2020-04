O músico mineiro e um dos expoentes do Clube da Esquina Lô Borges abraçou, nesta semana, uma ideia bastante original sugerida pelo laboratório mineiro Hermes Pardini, e que pretende dar mais leveza ao atual período de quarentena, em função da pandemia da Covid-19.

Com as contribuições de fãs de Minas e do resto do país, por meio de vídeos e fotos feitos na casa de cada um e enviados a ele durante o isolamento social, o cantor e compositor irá produzir e divulgar um novo clipe do sucesso "Da Janela Lateral" - obra que compôs em parceria com Fernando Brant.

"Oi, pessoal! Aqui da minha casa, em quarentena, recebi um convite lindo do Hermes Pardini: criar, junto com vocês de todo o Brasil, um novo videoclipe para a música "Paisagem da Janela", composição minha e do meu parceiro Fernando Brant", diz Lô, no vídeo em que anunica a iniciativa, no Instagram.⠀

"Essa música tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo no mundo, sem poder estar próximo das pessoas, por um tempo. Divirtam-se em suas janelas e compartilhem as cenas com a gente na conta @festivalmeuvizinho. Vamos cuidar uns dos outros também com música!", ressalta o artista.

Além do caminho dado por Lô (a conta criada no Instagram), segundo a assessoria do Hermes Pardini, as imagens também podem ser enviadas por Whatsapp - tel. (31) 98312-8164, que funciona como canal exclusivo da campanha para tirar dúvidas e receber os conteúdos.

Durante as duas semanas de mobilização em todo o país, imagens selecionadas serão publicadas como forma de estimular a participação.

Visite a página da campanha: https://www.instagram.com/p/B-w_2Jlh818/?igshid=2ux2g374q20u