Depois de uma madrugada gelada, a previsão não é nada animadora para quem não gosta desta época do ano. A previsão é que a temperatura fique ainda mais baixa a partir de quarta-feira (30), pela chegada de uma frente fria.

Na madrugada desta segunda-feira (28), os termômetros chegaram a marcar 10,2ºC na região da Pampulha. Na zona oeste (bairros Buritis, Estoril, Estrela Dalva e arredores), a temperatura chegou a 11,8ºC. O menor registro no Estado foi de 3,5°C em Maria Fé, ao Sul.

A massa polar fria vem da Região Sul do país,e já causou a primeira neve de 2021 no em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O ar frio deve chegar amanhã (29) no Sul de Minas, e atingir o resto do Estado na quarta-feira.

Por enquanto, a queda de temperatura não é consequência da frente fria. As madrugadas abertas, com poucas nuvens no céu, fazem com que o calor se perca rapidamente durante a noite. Por isso, a amplitude térmica diária (diferença entre a maior e a menor temperatura) está sendo alta. Os registros do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) constatam que o pico de temperatura na capital durante o dia foi de 25º C, resultando uma amplitude térmica de quase 15° C.

De acordo com o INMET, as chuvas serão finas e pontuais na Zona Leste do Estado. No Nordeste mineiro, a previsão é de nebulosidade e chuviscos.

