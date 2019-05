Uma massa de ar frio que atua sobre o sudeste foi a responsável por fazer da madrugada deste domingo (26) a mais fria do ano em Minas Gerais. A temperatura de 3°C foi registrada na cidade de Maria da Fé, na região Sul do Estado. Em Belo Horizonte, a menor temperatura deste domingo foi de 13,9°C.

Segundo o meteorologista Jorge Moreira, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência, agora, é que as temperaturas subam. "Essa massa de ar frio que causou as quedas nas temperaturas está começando a se deslocar para o oceano e a perder suas características, então a tendência é que fique mais quente ao longo desta semana", afirmou.

Apesar do frio na parte Centro-Sul de Minas, a região Norte continua com dias quentes, com máximas que chegam a 35°C.

Ainda de acordo com Moreira, as temperaturas começam a baixar em maio, mas as menores costumam ser registradas em julho. Além do calor, a semana dos mineiros também deve ser de ar seco em todo o Estado.