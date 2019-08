Cerca de 19 mil pessoas participarão, neste sábado (17), do simulado de preparação em caso de rompimento de barragem em Itabira, na região Central do Estado. A ação no município, nona realizada com o apoio da Defesa Civil no Estado, é a maior da história e envolve mais participantes do que todas as outras somadas.

Desde o rompimento em Brumadinho e a elevação do nível de risco de barragens de rejeito por todo o Estado, a Vale e outras empresas mineradoras realizaram uma série de ações para treinar a população sobre os procedimentos a serem adotados em caso de rompimento de uma estrutura. A tragédia em Brumadinho, em janeiro deste ano, deixou 248 mortos e 22 continuam desaparecidos. No dia 25 de janeiro, nenhuma sirene tocou para alertar sobre o rompimento.

O primeiro simulado após a tragédia aconteceu no dia 25 de março em Barão de Cocais, na região Central de Minas. A ação contou com a participação de 3.626 pessoas, 60% do esperado. A segunda simulação foi feita em Santa Bárbara, na mesma região, e teve 50% de adesão, com 834 participantes. Em seguida, vieram simulados em Itabirito, Nova Lima, Raposos, São Gonçalo do Rio Abaixo, um novo em Barão de Cocais e outro em Conceição do Mato Dentro. Em todas as ações, 16.827 pessoas participaram, quase 2.500 a menos do que a simulação em Itabira espera envolver.

Desde o início desta semana, as empresas e autoridades envolvidas no simulado têm se encontrado para definir diretrizes de ação para o sábado. Nessa quarta-feira (14), o comandante da Defesa Civil, tenente-coronel Flávio Godinho, ressaltou que a atividade tem caráter preventivo e as estruturas da Vale em Itabira não sofreram elevação no nível de risco.



Confira as ações já realizadas:

SIMULADOS COM PARTICIPAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Barão de Cocais - 25/03/2019

Participantes: 3626 participantes (60% do esperado)

Santa Bárbara - 29/03/2019

Participantes: 834 participantes (50% do esperado)

Itabirito - 31/03/2019

Participantes: 4770 participantes (109% do esperado)

Nova Lima - 31/03/2019

Participantes: 2400 (57% do esperado)

Raposos - 31/03/2019

Participantes: 794 (33% dos esperados)

São Gonçalo do Rio Abaixo - 04/04/2019

Participantes: 2674 (109% do esperado)

Barão de Cocais - 18/05/2019

Participantes: 1600 (27% do esperado)

Conceição do Mato Dentro - 06/07/2019

Participantes: 129 (32% do esperado)

