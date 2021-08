O governo do Estado anunciou que vai ampliar o alcance do Programa Alô, Minas! para outros 147 distritos e localidades. Com a medida, mais de 109,5 mil pessoas passarão a contar com cobertura de telefonia móvel e internet com tecnologia 4G.

A iniciativa começou a ser implantada em julho, em oito lugares da área de DDD 34 e 37, listados em edital de seleção pública vencido pela Algar Telecom. O lote 1 teve valor total de R$ 3,97 milhões.

A nova seleção pública obteve propostas para 14 lotes do programa, com o valor total de R$ 69,6 milhões. O resultado foi: operadoras Claro (7 lotes - 89 localidades), TIM (4 lotes - 38 localidades) e Vivo (3 lotes - 20 localidades). Confira a lista completa dos 147 distritos e localidades

neste link.

Próximos passos

Os termos de compromisso entre Estado e operadoras serão assinados em setembro. As operadoras terão até 28 meses para instalar as antenas.

Os municípios contemplados no Alô, Minas! têm responsabilidades como prover e disponibilizar terreno para que a operadora prestadora do serviço possa construir e instalar a torre de telefonia por um período de 20 anos, de acordo com aspectos técnicos para cobertura do sinal.

As prefeituras devem construir e manter acesso para deslocamento até a torre, além de empenhar esforços para a tramitação ágil dos processos necessários, como licenciamento ambiental, emissão de alvarás de construção e aprovação nos conselhos que tenham órgão municipal.

(*) Com informações da Agência Minas



