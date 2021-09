Mais de 100 bairros da Grande BH estão com o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (2). Conforme informou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção que está sendo realizada na rede afetará os municípios de Vespasiano e Lagoa Santa.

A previsão é que o abastecimento seja restabelecido de forma gradual, no decorrer da noite de hoje. Confira os bairros afetados:

Lagoa Santa: Aeronautas, Alto dos Aeronautas, Bela Vista, Bela Vista II, Brant, Campinho, Campo das Azaleias, Campo Florido, Campos da Liberdade, Canto do Riacho, Centro, Chácaras do Vinhático, Condado de Bougainville, Condomínio Majestade Sabiá, Condomínio Manancial, Condomínio Moradas do Sol, Condomínio Roseiral, Conjunto Residencial Lagoa Santa, Conjunto Residencial Vila Maria, Das Acácias, Distrito Industrial Genesco Ap. Oliveira, Encanto da Lagoa, Estancia das Aroeiras, Estancia Real, Fazenda Olaria, Flamboyant, Francisco Pereira, Goiabeiras, Ipanema, Jaques Ville, Jardim Imperial, Jardim Ipê, Jardins da Lagoa, Jardim da Lagoa II, Joa, Joana Darc, Joana Marques, Lagoa Mansões, Lagoa Santa Park Residence, Lagoinha de Fora, Lundcéia, Lundcéia II, Mirante do Fidalgo, Moradas da Lapinha, Morro do Cruzeiro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Novo Santos Dumont, Observatorium, Ovídio Guerra, Palmital, Palmital II, Parque dos Buritis, Pontal da Liberdade, Por do Sol , Portal do Sol, Praia Angélica, Promissão, Quebra, Real Garden, Recanto da Lagoa, Recanto do Poeta, Redenção, Residencial Champagne, Residencial Eldorado, Residencial Gran Royalle, Residencial Montreal, Residencial Paineiras, Residencial Real Mont Ville, Residencial Virginia, Santos Dumont, São Geraldo, Shalimar, Sobradinho, Sonho Verde, Tradição, Vale Verde Ville, Várzea, Veredas da Lagoa, Vila Arcádia, Vila Asas, Vila dos Ipês, Vila dos Oficiais, Vila Jardim Presidente, Vila Jose Fagundes, Vila Maria, Vila Rica, Village do Gramado, Visão e Vista Alegre.

Vespasiano: Caieiras, Célvia, Central Park, Centro, Jardim Alterosa, Vale Formoso e Vista Alegre.

Leia mais:

Veja em quais cidades os 174 casos da variante Delta da Covid-19 foram identificados em Minas

Sem chuva e com manhãs frias: veja previsão para o feriado prolongado da Independência em BH