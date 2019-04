Três torcedores do Atlético Mineiro foram apreendidos com bombas e rojões de fabricação caseira na manhã do domingo (14), anterior ao primeiro jogo da final pelo Campeonato Mineiro, na avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, região Leste de Belo Horizonte. Os homens também portavam pedras.

De acordo com os militares, esse material seria utilizado para agredir a torcida celeste. Enquanto a Polícia Militar atendia a esta ocorrência, moradores da região interpelaram a viatura, avisando sobre uma briga acontecendo em uma rua paralela.

No local, foram encontrados outros cinco cruzeirenses agredindo um rival, que já se encontrava desacordado no momento da abordagem.

Todos os oito detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes 1. Os suspeitos que detinham as bombas ainda carregavam substâncias ilícitas, como maconha, cocaína e drogas sintéticas.