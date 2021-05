Manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro realizam um ato contra o presidente no início da tarde deste sábado em Belo Horizonte. Os participantes iniciaram a concentração na Praça da Liberdade, na região Centro-sul, e de lá seguiram em direção a Praça Sete, no hipercentro da capital.

O ato, organizado pelas redes sociais pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (Sitraemg), saiu da praça da Liberdade em direção a praça Sete. Os manifestantes seguiram pela avenida Augusto de Lima e seguiram até a altura da Praça Raul Soares, quando os participantes chegaram a fechar completamente a avenida, nas proximidades do Mercado Central. De lá, os manifestantes seguem pela avenida Amazonas em direção a Praça Sete.

Pró impeachment e vacinas

A grande maioria dos manifestantes presentes no ato pedem a saída imediata do presidente Jair Bolsonaro do poder. O advogado Rodrigo Menezes, de 43 anos, era um deles. Acompanhando a manifestação e evitando a aglomeração, o advogado disse que a saída de Bolsonaro é de fundamental importância para um combate mais efetivo à pandemia. “A falta de vacinas para imunizar completamente a população está na conta completa do presidente. Sabemos que é difícil um impeachment com a base que o governo tem, mas não dá mais para ficar em casa assistindo a tudo”, explica o advogado.

O médico François de Melo, de 34 anos, decidiu ir a manifestação somente horas antes do ato. Trabalhando na linha de frente do combate a pandemia – no CTI do Hospital Risoleta Neves -, o médico disse que “Bolsonaro é mais perigoso do que qualquer vírus”. “Temos que mostrar nossa repulsa por um presidente que insiste em um tratamento precoce ao invés d ebuscar a única solução para a doença que é a vacina”, justificou.

A advogada Nathália Carvalho, de 34 anos, que percorria a manifestação empunhando um cartaz com uma caricatura de Bolsonaro, disse que a “morte não pode governar o país”. “Vim às ruas contra essa política genocida do presidente. Ele é o grande responsável pelas mortes que tem acontecido nesta pandemia. Se ele permanecer no poder vamos chegar a 1 milhão de mortos até o fim do ano. Não dá mais”, exclamou a advogada.

Segundo os organizadores da manifestação aproximadamente 5 mil pessoas participam do ato. Procurada, a Polícia Militar não confirmou o número de manifestantes, mas afirmou que o ato transcorre sem nenhuma ocorrência e em perfeita normalidade.