Suspenso desde 11 de junho devido à pandemia da Covid-19, o trem turístico que liga as cidades históricas de São João Del-Rei e Tiradentes, na região Central de Minas, voltou a circular neste sábado (3).

De acordo com a VLI logística, que administra o atrativo, várias medidas de segurança foram implantadas para garantir a segurança dos passageiros e dos empregados.

A Maria-Fumaça é a mais antiga em operação no Brasil

Dentre elas, estão a limitação da quantidade de vagões e de assentos; obrigatoriedade de uso de máscaras; o distanciamento social durante a venda de passagens, embarque e desembarque; aferição da temperatura dos passageiros; oferta de álcool em gel para higienização das mãos nas dependências das estações e dentro dos vagões de passageiros; separação dos acessos das entradas e saídas das estações, instalação de tapetes higienizadores entre outros.

Vendas

A venda de passagens é feita neste link. A tarifa inteira para ida é de R$ 70 e a inteira ida e volta é de R$ 80. A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos, desde que seja apresentada a certidão de nascimento ou carteira de identidade.

Além disso, têm direito à meia-entrada de 50% crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes com carteirinha válida no período e identidade com foto; e pessoas acima de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto.

Atendimento nas bilheterias

São João del-Rei

Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 8h às 12h; 13h às 17h

Domingo: 8h às 12h

Tiradentes

Quinta-feira, sexta-feira e sábado: 8h às 12h; 13h às 17h

Domingo: 8h às 12h

Endereços e informações

Estação São João del-Rei

Avenida Hermílio Alves, 366, Centro, São João del-Rei (MG)

Telefone: (32) 3371-8485

Estação Tiradentes

Praça da Estação s/nº, Tiradentes (MG)

