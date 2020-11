Cinco novas mortes causadas pela Covid-19 foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) nas últimas 24 horas. Com isso, o número de óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus no Estado chegou a 9.206. Além das novas mortes, mais 2.306 novos infectados foram identificados no entre sexta-feira (6) e sábado (7) em Minas. Agora, o Estado tem 368.609 pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia.



Dois municípios ainda seguem sem infectados



A SES/MG confirmou também que 340.170 já venceram a doença e 19.235 ainda estão em tratamento e são acompanhados pelas equipes de saúde. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, continua sendo a cidade com maior número de infectados em tratamento, um total de 3.020.



Dois dos 853 municípios de Minas ainda continuam sem registros de infectados de Covid-19 - Cedro do Abaeté, na Zona da Mata; e Pedro Teixeira, na região Central. Belo Horizonte continua liderando o número de casos confirmados da doença com 49.826 registros, desde março. Uberlândia é a segunda cidade com maior número de infectados, com 35.919 infectados.