Minas Gerais registrou cinco mortes por hora provocadas pela Covid-19 pelo segundo dia consecutivo. O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (SES) confirmou mais 131 óbitos nas últimas 24 horas causados pela doença. Com isso, o número de vítimas em Minas chegou a 14.279.



Além das novas mortes, a SES confirmou também 4.171 novos casos da doença em todo o Estado desde sábado. O número representa aproximadamente 171 novas ocorrências a cada hora. Com isso, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Minas Gerais chegou a 690.853.



Desses casos, um total de 64.386 estão sendo acompanhados neste momento em todo o Estado. O número de pessoas que já se recuperaram da Covid-19 em Minas é de 612.188.



Belo Horizonte continua sendo a cidade com maior número de casos confirmados da doença: 81.654. Uberlândia, no Triângulo, é a segunda cidade em que mais casos foram confirmados com 52.180 casos. Ipatinga, na região do Vale do Aço, é a terceira cidade com mais casos de Covid-19 em Minas. Por lá, foram registrados 16.980.



Em relação aos óbitos, a capital mineira também lidera o número de vítimas fatais da doença em Minas Gerais. Segundo o boletim epidemiológico, um total 2.182 pessoas perderam a vida para a Covid-19 em Belo Horizonte. Uberlândia é a segunda cidade com mais vítimas: 784. Juiz de Fora, na Zona da Mata, é a terceira com mais registros de mortes, com 654 óbitos.