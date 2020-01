Pelo menos 39 cidades mineiras podem registrar chuvas volumosas, de mais de 100 milímetros, até as 10h desta terça-feira (28). O aviso é do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), que prevê uma mudança da intensidade das chuvas no Estado: mais fortes no Norte, Leste, nos vales do Mucuri e Rio Doce, e menos intensa na região Central.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que provocou as chuvas histórias que estão caindo desde a última quinta-feira (23), continua agindo sobre o Estado. Contudo, os meteorologistas do Igam informam que na região Central e metropolitana o fenômeno perderá força, fazendo com que as precipitações sejam menos volumosas.

Desta vez, as consequências do fenômeno devem ser vistas nas regiões Norte, Leste, Jequitinhonha, vales do Mucuri e do Rio Doce. Na Zona da Mata, o alerta é para tempestades severas, com enxurradas, raios, ventania e chances de granizo, principalmente no início da noite.

Confira abaixo a lista de cidades que podem ter mais de 100 milímetros de chuva até esta terça-feira:

Almenara, Pedra Azul, Araçuaí, Teófilo Otoni, Nanuque, Governador Valadares, Mantena, Peçanha, Ipatinga, Guanhães, Caratinga, Aimorés, Manhuaçu, Itabira, Ponte Nova, Manhuaçu, Viçosa, Muriaé, Ubá, Cataguases, Barbacena, Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto, Sete Lagoas, Itabira, Conceição do Mato Dentro, Curvelo, Diamantina, Bocaiúva, Três Maria, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Unaí, Pirapora, Montes Claros, Grão Mogol e Januária.



Números das tragédias

Subiu para 47 o número de mortes provocadas pelas chuvas em Minas só nesse fim de semana. A informação foi divulgada pela Defesa Civil Estadual na noite desta segunda-feira (27). Quatro pessoas seguem desaparecidas nos municípios de Luisburgo, na Zona da Mata; e Conselheiro Lafaiete, na região Central.

Segundo o último levantamento do órgão, há 14.609 desalojados e 3.386 desabrigados no Estado. Entre os mortos estão crianças e bebês e a Região Metropolitana de Belo Horizonte contabiliza o maior números de fatalidades: 26.

