Do primeiro dia de 2020 até esta segunda-feira (3), Minas já registra 6.988 casos prováveis de dengue em todo o Estado. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e foi divulgada no boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira (4).

Cinco óbitos pela doença estão em investigação, mas ainda não foi confirmada em nenhum a presença do vírus. Em 2019, pelo menos 178 pessoas morreram me Minas em decorrência de complicações causadas pela dengue, e outros 89 ainda seguem sob suspeita.

Embora represente uma média de 205 notificações por dia, o número é substancialmente menor do que o visto no ano passado, quando o Estado passou por uma grande epidemia de dengue. Somente o mês de janeiro de 2019 registrou 16.173 casos prováveis no território mineiro, quase dez mil a mais do que os números de 2020.

Os casos prováveis divulgados no boletim estão em 367 municípios. Entre eles, 14 têm incidência muito alta, 11 têm alta incidência, 30 têm média incidência e 312 registram baixa incidência de casos prováveis. Os demais 486 não geraram notificações. A incidência é calculada considerando o número de casos notificados e a população da cidade.