O distrito de Monte Verde, em Camanducaia, na região Sul de Minas Gerais, foi eleita a sexta cidade mais acolhedora do mundo pela plataforma de turismo Booking.com. A bucólica comunidade mineira é a única no continente americano a entrar na seleta lista.

De ilhas fora do mapa, cidades históricas e maravilhas arquitetônicas a refúgios nas montanhas, os 10 destinos mais acolhedores foram selecionados a partir de mais de 232 milhões de avaliações de viajantes que usaram a plataforma.

Monte Verde é conhecida como "Suíça brasileira", devido ao clima agradável e ao estilo arquitetônico europeu. "Essa pitoresca cidade certamente fará o romance florescer em qualquer pessoa, mas também é ideal para qualquer montanhista ou entusiasta da natureza que esteja ansioso para escalar os seis morros que existem na área", diz trecho da descrição da região mineira na Booking.com.

Com 71 anos de existência e uma população de 4.132 pessoas, conforme dados do IBGE, a bucólica Monte Verde está localizada a 30 km de Camanducaia e a 484 km de Belo Horizonte, com acesso pela BR-381.

Além da natureza como um dos principais atrativos, o distrito é famoso também pelo turismo de experiências, com destaque para as hospedagens em chalés contruídos no meio das montanhas e a gastronomia, que mistura cozinha mineira e suíça.

Veja o ranking completo dos 10 destinos mais acolhedores da plataforma de turismo:

Matera (Itália) Bled (Eslovênia) Taitung City (Taiwan) Nafplio (Grécia) Toledo (Espanha) Monte Verde (Brasil) Bruges (Bélgica) Nusa Lembongan (Indonésia) Ponta Delgada (Açores, Portugal) Hoi An (Vietnã)

