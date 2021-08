Um motociclista, de 53 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (18) após um acidente com um caminhão, no Anel Rodoviário, na altura do bairro Alto dos Pinheiros, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no sentido Vitória. O homem e a moto foram parar debaixo do caminhão. O condutor foi encontrado já sem vida no local.

Ainda não se sabe o que motivou o acidente

Além dos Bombeiros, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Via 040, que administra o trecho, foram até o local.

A Polícia Militar está apurando as causas do acidente.

19:59 - Belo Horizonte (MG), Km 533, acidente c/ Sem Interdição no sentido DF. Fluxo lento por 7 Km. Ponto de Referência: viaduto sobre a Via Expressa pic.twitter.com/JjRh8xTee8 — Via 040 🇧🇷🇯🇵 (@via040) August 18, 2021

