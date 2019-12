Um motorista de aplicativo de 43 anos foi preso na última semana suspeito de importunar sexualmente uma passageira de 42 em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O caso aconteceu na última quinta-feira (12) e, segundo a vítima, ela pediu um carro pelo aplicativo Uber para levá-la até onde o marido trabalha para que ela entregasse a ele uma marmita. O percurso de ida teria sido normal, mas após deixar a encomenda no destino, ela voltou ao carro e o motorista teria começado a se comportar de forma inadequada. A mulher contou à Polícia Militar que ele começou a fazer perguntas pessoais, querendo saber se ela era casada, se tinha filhos, se o homem com quem havia deixado a marmita era seu marido.

O suspeito, então, teria se desviado da rota apontada e parado na avenida General David Sarnoff, esquina com a avenida Tito Fulgêncio, e tirado o cinto de segurança. A vítima relatou que viu o homem desafivelando o cinto da calça antes de se virar e colocar a mão entre as pernas da mulher, cuja saia chegou a ser levantada.

A mulher o repreendeu e perguntou se ele estava louco, chegando ainda a dar um chute na direção dele para se defender e saindo em seguida do veículo. O suspeito teria pedido para que ela voltasse que ele a levaria para casa, mas ela recusou e correu em direção ao trabalho do marido.

Ela chegou em casa e contatou a polícia e o suporte da Uber, que forneceu as informações necessárias para a captura do suspeito. O homem foi encontrado em casa e preso.

Outro lado

No caminho para a delegacia para onde foi levado, o homem chegou a ameaçar a mulher, dizendo que não daria sossego a ela e que ela não sabia com quem tinha mexido.

Apesar das ameaças, o suspeito negou a versão da vítima e afirmou que ela estava com raiva do marido e se mostrava disponível a qualquer experiência sexual. Segundo o homem, a vítima teria colocado o pé no câmbio e ele chegou a alisar a perna dela, mas disse que era casado e pediu que ela descesse do carro.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher e o homem foi preso por importunação sexual.

A reportagem entrou em contato com a Uber e aguarda retorno.